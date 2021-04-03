Москвичам на выходные предрекли тепло и заморозки

В первые выходные апреля в Москве ожидается переменная облачность с кратковременными осадками, температура воздуха прогреется до +8 градусов. Об этом рассказал «Звезде» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в субботу, 3 апреля, характер погоды продолжит формировать тыловая холодная часть ушедшего циклона, из-за чего возможны кратковременные дожди, в отдельных районах переходящие в мокрый снег и снежную крупу.

«Температура в столице прогреется от плюс 6 до +8 градусов тепла. По области от 4 до 9 градусов тепла. Ветер северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, атмосферное давление составит 742 мм рт. столба», - отметил Леус.

В воскресенье, 4 апреля, в Центральной части России начнет преобладать антициклон - облаков станет меньше, однако небольшие короткие дожди пройдут местами в дневные часы. Ночью пока сохраняются слабые заморозки и гололедица.

«В столице к утру от 0 до минус 2 градусов, по области от минус -4 до +1 градуса. Днем в Москве столбики термометров поднимутся до +9, в Подмосковье до 10 градусов тепла», - сказа метеоролог.

По словам Леуса, на следующей неделе москвичей ожидает теплая и сухая погода до +10 градусов.