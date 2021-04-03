Полк спецназа ЮВО в Ставрополье полностью перевооружен на новейший АК-12

В Ставропольском крае на вооружение полка специального назначения Южного военного округа поступила партия из 300 новейших автоматов Калашникова АК-12. В Вооруженных сила России полк ЮВО стал одним из первых, полностью перевооруженных на новое стрелковое вооружение.

Модифицированный автомат обладает повышенной кучностью стрельбы и запасом живучести ствола, для производства которого использована новая технология. Улучшение эргономики оружия повысило удобство эксплуатации.

Масса автомата составляет 3,5 кг, дальность прямого выстрела - 440 метров, скорострельность оружия – 650 выстрелов в минуту. Автомат позволяет вести огонь в трех режимах: очереди, отсечка по два выстрела и одиночные.

Кроме того, впервые на АК-12 установлены планки Пикатинни для крепления вспомогательного оборудования. Для автомата разработан новый магазин, который можно использовать как упор для стрельбы, появились окна идентификации.



Калашникова АК-12 5,45 мм разработан концерном «Калашников» в ходе программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих ВС РФ. На вооружение был приянт в конце 2018 года.