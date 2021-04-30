Подошел вплотную к домам: как в Лос-Анджелесе боролись с крупным лесным пожаром

Природный пожар едва не уничтожил жилые кварталы на севере Лос-Анджелеса. Огонь подошел почти вплотную к домам. Из-за жары и сильного ветра в считанные минуты пожар охватил больше двух с половиной тысяч квадратных метров.

Власти округа приняли решение эвакуировать жителей. На борьбу с огнем бросили авиацию. Лишь спустя несколько часов спасателям удалось остановить пламя. И люди смогли вернуться в свои дома.

При этом, по прогнозам синоптиков, в ближайшие дни жара не спадет, и ветер не стихнет. В Лос-Анджелесе сохраняется повышенная пожароопасность.