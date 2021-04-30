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«Почувствовать брусчатку»: командующий Парадом Победы оценил ночную тренировку военных на Красной площади

Светлана Головина
08:20 30.04.2021
Командующий парадом рассказал об основных задачах военнослужащих во время ночной тренировки на главной площади страны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Главной задачей для военнослужащих во время ночной репетиции Парады Победы было «почувствовать брусчатку Красной площади». Об это заявил главнокомандующий Сухопутными войсками, командующий парадом Олег Салюков.

«Учитывая, что покрытие на парадной площадке в Алабино и здесь отличается значительно, главной задачей было почувствовать брусчатку Красной площади. Нам это удалось», - сказал главком.

Салюков выразил уверенность, что поставленная перед военнослужащими-участниками Парада задача будет выполнена достойно.

Военный парад на Красной площади - это 700 метров со скоростью 120 шагов в минуту. Сам марш вдоль трибун занимает всего полторы минуты, но чтобы сделать это безупречно необходимо было тренироваться 3 раза в неделю.  

Отрепетировали проход по главной площади страны и механики-водители. В этом году в механизированной колонне почти 200 единиц боевой и специальной техники как современной, так и исторической. В одном строю: Т-34, Т-90 и «Армата», перспективные БМП «Курганец-25», гаубицы «Коалиция» и «Мста-С», а также передовые зенитные системы «Бук-М3», «Тор-М2» и С-400.

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