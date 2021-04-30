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СМИ: новые правила медосмотра водителей разработали в Минздраве

Виктория Ивашечкина
07:22 30.04.2021
В частности, россиян будут направлять на исследования, если врач заметил признаки хронического алкоголизма.
СМИ: новые правила медосмотра водителей разработали в Минздраве
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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СМИ сообщают, что в России кандидатов в водители обяжут сдать кровь или мочу для проверки на хронический алкоголизм, наличие ряда запрещенных веществ: опиатов, каннабиноидов, кокаина.

Подчеркивается, что россиян будут направлять на исследования, если врач заметил признаки хронического алкоголизма. Так, процедуру планируют сделать обязательной для автомобилистов после лишения прав, например, за пьяное вождение, передает «Коммерсант», ссылаясь на проект приказа Минздрава. 

Также отмечается, что при положительных результатах исследований кандидата в водители направят на обследование в спецклинику для постановки диагноза.

По сообщениям СМИ, новым испытанием станет и проверка мочи на наличие психоактивных веществ. Это предстоит сделать тем, у кого врач выявил признаки наркозависимости.

Планируется, что новый приказ вступит в силу с 1 января 2022 года.

В конце прошлого года сообщалось, что Минздрав РФ продлит действующий порядок медицинского освидетельствования водителей до 1 января 2022 года. Данное решение, как отмечается, было принято с учетом обращений от граждан.

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