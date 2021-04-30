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В парке «Патриот» пройдет конференция о военном образовании

Светлана Головина
07:05 30.04.2021
На Всероссийской научно-практической конференции с участием министра обороны обсудят качество подготовки военных специалистов.
В парке «Патриот» пройдет конференция о военном образовании
© Фото: Минобороны России
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Всероссийская научно-практическая конференция с участием министра обороны России Сергея Шойгу пройдет 30 апреля в Парке Патриот. Особое внимание будет уделено качеству обучения.

Всего в ВУЗах страны 96 военно-учебных центров, из которых 28 открылись за последние пять лет. Сейчас по самым востребованным специальностям готовят более 60-ти тысяч студентов.

Для этого центры оснащают самыми современными тренажерами. В частности, Сибирский федеральный университет, военную кафедру которого в свое время заканчивал сам министр.

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