В парке «Патриот» пройдет конференция о военном образовании

Всероссийская научно-практическая конференция с участием министра обороны России Сергея Шойгу пройдет 30 апреля в Парке Патриот. Особое внимание будет уделено качеству обучения.

Всего в ВУЗах страны 96 военно-учебных центров, из которых 28 открылись за последние пять лет. Сейчас по самым востребованным специальностям готовят более 60-ти тысяч студентов.

Для этого центры оснащают самыми современными тренажерами. В частности, Сибирский федеральный университет, военную кафедру которого в свое время заканчивал сам министр.