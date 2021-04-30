Большая вода в городах: как регионы России борются с подтоплениями

В нескольких регионах России реки вышли из берегов. Вода хлынула на улицы городов, десятки домов затоплены, люди пытаются отстоять свои жилища.

Садовый дом одного из жителей Нижегородской области Владимира Пастушонкова пережил не один паводок с 1971 года. А вот теплица без дополнительного укрепления, похоже, не выстоит. Пенсионер усилил ее каркас. При этом часть соседних участков уже под водой.

С высоты создается впечатление, что эти сады находятся на острове. Единственное что их связывает с большой землей – эта узкая полоса суши. Да и ту уже начинает заливать. Большая вода сюда придет через несколько дней, следовательно, люди не смогут вот так добраться до своих домов. Им придется пересаживаться на лодки.

Весла актуальны на севере Нижегородской области. Там самая сложная обстановка в регионе. В Урене подтоплено более полусотни придомовых территории. МЧС контролирует ситуацию с вертолета.

В связи со сложившейся обстановкой на Волжско-Камском каскаде не исключено, что подтопление затронет заречную часть приволжской столицы. В зоне риска более 600 дачных строений и жилые дома с численностью населения почти 2,5 тысячи человек.



Холостой сброс воды на Горьковский ГЭС ведут из шести затворов. Всего их 12. Сейчас в секунду через плотину проходит более 6,5 тысяч кубометров воды. Это много, но и ситуация не совсем стандартная. Дело в том, что Рыбинское водохранилище, которое находится выше по течению, переполнено. Там так же в холостую сбрасывают воду.

В Ярославской области из-за паводка введен режим повышенной готовности. По информации Росгидромета, в течение нескольких суток в регионе выпало 170% месячной нормы осадков.