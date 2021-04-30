Почти 700 тысяч человек в ВС РФ прошли добровольную вакцинацию от COVID-19
Добровольную вакцинацию «Спутником V» прошли 698 965 человек, имеющих отношение к российской армии.
© Фото: Минобороны России
Почти 700 тысяч российских военнослужащих, членов их семей и сотрудников гражданского персонала получили первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает министерство обороны.
«В Вооруженных силах России добровольную вакцинацию первым компонентом «Спутник V» прошли 698 965 человек», - уточняется в сообщении.
Отмечается, что поставлено в ВС РФ 705 965 доз препарата.
Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделала армейская легкоатлетка Мария Ласицкене.