С чистовой отделкой и мебелью: в Туве военнослужащим вручили ключи от новых квартир

Военнослужащие в Туве празднуют новоселье. В Кызыле ключи от новых служебных квартир получили около ста семей.

Специалисты Минобороны РФ сдали один многоэтажный дом и пять коттеджей. В торжественной церемонии принял участие командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Александр Лапин. Он поздравил подчиненных и оценил качество нового жилья. Не обошлось и без приятных сюрпризов - цветов и подарков.

«От нас скромный семейный подарок, чтобы у вас было уютно в доме. Чтобы было напоминание о сегодняшнем дне», - подчеркнул Лапин.

В одной из квартир командующего сразу пригласили на чай - стол уже накрыт. Квадратные метры сдаются с чистовой отделкой и мебелью. Всего в военном городке мотострелковой бригады таких квартир будет 420.

Полностью обеспечить военнослужащих соединения жильем в марте поручил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Строители должны сдать весь комплекс до конца текущего года.