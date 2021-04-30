В девяти городах России: как прошла спецоперация ФСБ по задержанию террористов

Сразу в девяти городах страны ФСБ провела спецоперацию по задержанию сторонников украинского радикального сообщества. Их обвиняют в подготовке к терактам. Главная цель - дестабилизация обстановки в России.

Во время задержания в шкафах обнаружили холодное оружие, экстремистские книги и изображения с такой же экстремистской символикой.

Возраст всех подозреваемых до 30-ти лет, есть и несовершеннолетние. По информации ФСБ, члены организованной группы готовили серию терактов на территории России. Все состояли в экстремистской группировке, общались через свою собственную соцсеть. Ее администратора тоже задержали. Заказчиков сдал сразу.

«По данным следствия организатор сообщества, гражданин Украины Егор Краснов в личной переписке склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам», - сообщила официальный представитель Следственного Светлана Петренко.

Остальные задержанные называют еще несколько имен украинских националистов. Помимо единичных убийств, они ставили более масштабные задачи и учили, как достигать цели.

«Цели организации - продвинуть политику максимально жестокими путями, максимум прямого действия. То бишь прямым насилием и убийствами на улице», - сказал задержанный.

Это уже не первая операция спецслужб. Задержания прошли в феврале и в марте. За группой в соцсети целая сеть экстремистов, рассредоточенных в десятках городов - от Геленджика до Иркутска.

«То, что мы видим, то есть работа, удаленная работа иностранных интересантов в России, внутри ее периметра безопасности, это классическая форма работы западных спецслужб. Не только в отношении России, а и вообще. Это их фирменная черта. С минимальными затратами средств, не рискуя своими кадровыми, профессиональными сотрудниками, создают управляемые группы на территории, интересующего государства», - рассказал подполковник ФСБ в запасе Александр Беляев.

Задержанным предъявлены обвинения в подстрекательстве к убийству и приготовлении к теракту. Как считают в Следственно комитете, это лишь часть тех, кто попал под влияние украинских националистов. Их пособников продолжат выявлять по всей стране.