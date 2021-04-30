Врач объяснил, чем опасна рана от шампуров для мяса

Поранившись шампуром во время подготовки шашлыка опасаться дополнительных возбудителей заболеваний, которые могут проникнуть в рану из сырого мяса не стоит. Тем не менее, подобная рана может привести к развитию столбняка. Об этом рассказал заместитель главврача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Депздрава Москвы Петр Давыдов.

В случае, если у человека отсутствует прививка от столбняка либо если она была сделана боле 10 лет назад, к медикам стоит обратиться даже при получении небольшой раны. Так, к примеру, повредив руку на шашлыках следует оперативно отправиться в травмпункт и сделать прививку.

Врач отметил, что чем глубже окажется рана, тем выше вероятность развития в ней анаэробной инфекции в случае попадания. Это связано с тем, что глубина повреждения связана с шансом возникновения герметезации, которая способствует активности возбудителей болезней.

«Рану обязательно нужно обработать раствором антисептиков... Ни в коем случае не забинтовывать, не закрывать пластырем, не закрывать герметизирующими повязками», - цитирует специалиста РИА Новости.

Давыдов обозначил, что лучшим вариантом реагирования при получении раны будет ее обработка перекисью водорода и наложения легкой дышащей повязки. После произведенных процедур необходимо последовать в травмпункт.