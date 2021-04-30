Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в акции «Диктант Победы»

Военнослужащие Каспийской флотилии приняли участие в масштабной международной патриотической акции «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны. Мероприятие было реализовано в рамках партпроекта «Историческая память».

Свыше 300 военнослужащих, в их числе офицеры, сержанты, матросы и солдаты воинских частей и соединений флотилии написали диктант Победы в местах дислокации и пунктах базирования на территории республики Дагестан.

Исторический диктант проводился в формате тестирования и состоял из 25 тестовых заданий, касающихся памятных этапов событий Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Перед началом диктанта каждый участник получал в распечатанном виде индивидуальные комплекты материалов диктанта, включая пронумерованные бланки с заданиями.

По условиям диктанта ответы необходимо было давать лично без любой посторонней помощи, а также без использования книг, конспектов, сети Интернет и любых иных внешних источников информации. Военнослужащие, которые приняли участие в написании диктанта, смогут проверить свой результат на сайте диктантпобеды.рф по индивидуальному идентификационному номеру бланка после подведения итогов диктанта.

На Каспийской флотилии в ходе проведения Международной акции были организованы и соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры и требования, направленные на исключение распространения инфекционных заболеваний.

«Диктант Победы» приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и призван сохранить память об историческом прошлом нашей страны. В 2021 году свои знания о Великой Отечественной войне решили проверить более 1 миллиона человек по всему миру.