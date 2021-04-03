Армия В Калининграде состоится торжественное открытие памятника адмиралу Нахимову Алексей Курильченко В ходе мероприятия также пройдет ритуал посвящения курсантов в нахимовцы. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: В Калининградском филиале Нахимовского военно-морского училища состоится торжественная церемония открытия памятника великому российскому флотоводцу адмиралу Павлу Нахимову и ритуал посвящения в нахимовцы. В открытии памятника примут участие командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и начальник КНВМУ контр-адмирал Сергей Гришин. Следующим эпизодом торжественных мероприятий станет торжественный ритуал посвящения в нахимовцы. Право для зачтения торжественной клятвы будет предоставлено нахимовцу Илье Краснослабодцеву. Затем состоится митинг, посвященный знаковым событиям в жизни Нахимовского училища. Завершатся мероприятия торжественным прохождением новоиспеченных нахимовцев возле памятника прославленному адмиралу под музыку военного оркестра. Накануне торжественных мероприятий в Калининградском НВМУ состоялся день открытых дверей, который вызвал большой интерес у жителей Янтарного края. За несколько часов филиал посетило более 700 родителей и будущих курсантов, которые планируют поступить в учебное заведение в этом году. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика