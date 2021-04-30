Военные полицейские ЮВО преодолели сложнейшую трассу на конкурсе «Страж порядка»
В Северной Осетии стартовал конкурс военной полиции «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021.
© Фото: Минобороны РФ
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Военные полицейские ЮВО преодолели сложнейшую трассу на конкурсе «Страж порядка»
В Северной Осетии стартовал конкурс военной полиции «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021.
© Фото: Минобороны РФ
|
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