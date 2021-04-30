Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Военные полицейские ЮВО преодолели сложнейшую трассу на конкурсе «Страж порядка»

Анна Берестовая
03:05 30.04.2021
В Северной Осетии стартовал конкурс военной полиции «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021.
Военные полицейские ЮВО преодолели сложнейшую трассу на конкурсе «Страж порядка»
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Военные полицейские ЮВО преодолели 10-километровую трассу на окружном этапе конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который проходит на базе Учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи.

© Минобороны РФ

В течение недели военнослужащие военной полиции ЮВО осуществляли состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания. Также проводились гонки со стрельбой из стрелкового оружия, практиковалось оказание первой медицинской помощи и элементы экстремального вождения патрульного автомобиля.

© Минобороны РФ

Самым сложным этапом конкурса стала командная гонка «Военно-полицейский бросок», где военнослужащие продемонстрировали выносливость и физическую силу на 10-километровой дистанции, оборудованной различными препятствиями. В командном зачете лучший результат показали младший сержант Руслан Мусаев, сержант Виктор Иванов, младший сержант Юрий Коваленко, младший сержант Иван Шевченко, лейтенант Максим Литовка.

Также военные полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуации условно раненого с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова (ПМ). По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе конкурса в Москве.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
03:11 В стране и мире
Глава Госдепа США анонсировал визит на Украину
03:00 Армия
Видео
Разминирование сельхозугодий: кадры работ российских саперов у поселка Пирджамал в Карабахе
02:38 Спорт
Россия разгромила Германию и вышла в четвертьфинал молодежного ЧМ по хоккею
22:00 Армия
Видео
В Минобороны рассказали, кто пройдет по Красной площади в День Победы
02:15 В стране и мире
Мексика получила новую партию российской вакцины «Спутник V»
Популярное
Популярное
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Видео
Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.