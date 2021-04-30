Армия Военные полицейские ЮВО преодолели сложнейшую трассу на конкурсе «Страж порядка» Анна Берестовая В Северной Осетии стартовал конкурс военной полиции «Страж порядка» в рамках АрМИ-2021. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военные полицейские ЮВО преодолели 10-километровую трассу на окружном этапе конкурса по полевой выучке «Страж порядка», который проходит на базе Учебного центра военной полиции ВС РФ и полигона Шалхи. © Минобороны РФ В течение недели военнослужащие военной полиции ЮВО осуществляли состязания патрульных нарядов в метании гранат на точность попадания. Также проводились гонки со стрельбой из стрелкового оружия, практиковалось оказание первой медицинской помощи и элементы экстремального вождения патрульного автомобиля. © Минобороны РФ Самым сложным этапом конкурса стала командная гонка «Военно-полицейский бросок», где военнослужащие продемонстрировали выносливость и физическую силу на 10-километровой дистанции, оборудованной различными препятствиями. В командном зачете лучший результат показали младший сержант Руслан Мусаев, сержант Виктор Иванов, младший сержант Юрий Коваленко, младший сержант Иван Шевченко, лейтенант Максим Литовка. Также военные полицейские выполнили нормативы по радиационной, химической, биологической защите, эвакуации условно раненого с поля боя, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и пистолета Макарова (ПМ). По итогам состязаний будут определены лучшие военные полицейские округа, которые представят военную полицию ЮВО на всеармейском этапе конкурса в Москве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика