Масштабная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны войск прошла в Екатеринбурге

Совместная тренировка парадных расчетов и механизированной колонны войск гарнизона прошла на площади 1905 года в Екатеринбурге. В ходе тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю торжественным маршем прошли около 20 парадных подразделений.

В мероприятии приняли участие расчеты управления штаба и авиационного объединения ЦВО, коробки военнослужащих мотострелкового, железнодорожного соединений и единственного парадного расчета военной полиции за Уралом. Также по главной площади уральской столицы промаршировали сотрудники Федеральной службы исполнения и наказания, курсанты Уральского института государственной противопожарной службы.

Для музыкального сопровождение процесса сводный оркестр Екатеринбургского гарнизона исполнил около 30 встречных и парадных маршей. Также в ходе совместной тренировки по главной площади уральской столицы в парадном строю прошла колонна современной и исторической военной техники, насчитывающая более 100 образцов. Возглавлял парадную механизированную колонну легендарный танк Т-34.

Помимо этого историческая техника была представлена бронеавтомобилями БА-64, бронетранспортерами БТР-152, БТР-40, фронтовым ГАЗ АА «полуторка», военными мотоциклами МВ-650.

Каждую группу механизированного парадного расчета, за исключением исторической колонны, возглавлял бронеавтомобиль «Тигр». По брусчатке Площади 1905 года проехали комплексы войск связи, противовоздушной обороны, РЭБ, радиотехнических войск, инженерно-саперных подразделений и службы горючего.

Парадные группы артиллерии и ракетных войск были представлены самоходными артиллерийскими установками «Мста-С, оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М» и буксируемыми противотанковыми орудиями МТ-12 «Рапира», а также реактивными системами залпового огня БМ-21 «Град». Среди новинок, стоящих на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа, впервые были показаны боевые машины поддержки танков БМПТ-2 «Терминатор», зенитные ракетные комплексы средней дальности Бук-М3 и бронированные комплексные аппаратные связи П230Т на базе бронеавтомобилей «Тигр».

Как ранее заявлял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, на территории Центрального военного округа 9 мая пройдут три парада - в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске. Всего к военному параду в Екатеринбурге будет привлечено около 2,5 тысячи человек, в том числе около 1,5 тысячи от Министерства обороны РФ, около 130 единиц военной техники и свыше 10 летательных аппаратов.