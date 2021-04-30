В стране и мире В Хабаровске перевернулся пассажирский автобус с людьми Алексей Курильченко Два человека погибли при опрокидывании автобуса в населенном пункте Лидога возле Хабаровска. © Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press Читайте нас на: В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус. По данным СМИ, два человека погибли, пострадали по меньшей мере 10 человек. «На участке дороги Лидога - Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Еще свыше 10 ранены», - сообщает ТАСС. По данным агентства, водитель автобуса не справился с управлением. В МЧС подтвердили информацию о происшествии. Ранее сообщалось о ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли дети. Минздрав РФ направил на место трагедии специалистов для оказания помощи пострадавшим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика