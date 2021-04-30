В Хабаровске перевернулся пассажирский автобус с людьми
Два человека погибли при опрокидывании автобуса в населенном пункте Лидога возле Хабаровска.
© Фото: Konstantin Kokoshkin Global Look Press
В Хабаровске опрокинулся пассажирский автобус. По данным СМИ, два человека погибли, пострадали по меньшей мере 10 человек.
«На участке дороги Лидога - Ванино опрокинулся пассажирский автобус, в котором находились 34 человека, включая двух водителей. По предварительным данным, двое погибли. Еще свыше 10 ранены», - сообщает ТАСС.
По данным агентства, водитель автобуса не справился с управлением. В МЧС подтвердили информацию о происшествии.
Ранее сообщалось о ДТП в Ставропольском крае, в котором погибли дети. Минздрав РФ направил на место трагедии специалистов для оказания помощи пострадавшим.