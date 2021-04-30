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«Словно место теракта»: в Израиле объявлен траур после давки на горе Мерон

Алексей Курильченко
Россина Бодрова
20:11 30.04.2021
В Израиле 2 мая объявлен днем траура по погибшим в массовой давке на горе Мерон.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ayal Margolin XinHua Globallookpress
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В воскресенье в Израиле национальный траур. В стране с самыми жесткими ограничениями в пандемию коронавируса, когда люди носу из дому не казали, боясь заразиться - сразу почти полсотни смертей. Все - ортодоксы, отмечали праздник Лаг ба-Омер. Их предупреждали - тысяча человек - предел - не больше. Пришло в сто раз больше, детей было очень много.

Вблизи самой высокой горы в Галилее верующие отмечают Лаг ба-Омер - так еврейский народ хранит память о прекращении эпидемии, которая на рубеже первого и второго веков унесла жизни тысяч людей. Эпидемию нового времени в стране почти победили - ежедневно меньше сотни случаев заражения коронавирусом. Поэтому власти дали разрешение на проведение столь массового мероприятия - организаторы насчитали не меньше 100 тысяч паломников. По одной из версий трибуна не выдержала нагрузки, и рухнула. Вместе с ней провалились и люди.

Началась паника и давка. Кто-то падает и теряет сознание. Полицейские выносят из толпы детей. Добровольцы и медики выносят раненых на носилках. Тех, кто в шаге от смерти, спасают прямо на улице.

«Люди застряли как в горлышке бутылки. Был установлен барьер, не позволяющий людям спускаться по лестнице. Это было сделано для того, чтобы люди не могли добраться до нижних ступеней, которые были заполнены людьми. Через некоторое люди начали падать», - рассказывает представитель службы спасения Эли Полак.

На дорогах - десятки экипажей скорой помощи. В воздухе спасательный вертолет.

«Я был там, на празднике было много народу, 60-70 тысяч человек, передвигаться было некуда, люди начали падать на землю», - рассказывает очевидец Вайс Исраэль.

«Все началось, когда несколько медиков начали бежать, а потом возникла огромная суматоха, приехала полиция, крики, и через полчаса это выглядело как место теракта, оттуда на носилках выносили много людей», - говорит Хайим Коэн.

На месте работают следователи - им предстоит выяснить причины настоящей катастрофы. Именно так назвал трагедию премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Одним из первых он прибыл на гору Мерон и дал распоряжение увеличить спасательные силы. Но толпа его освистала и назвала виновным в случившемся. 

 «Наш премьер-министр Нетаньяху, который был очень популярен у нас, только что приехал сюда, и его встретили десятки тысяч протестующих, которые назвали его убийцей», - сообщили раввин Вельвел Бревда.

И все же премьер-министр выступил перед народом - в окружении полиции.

«Здесь произошло душераздирающие зрелище, люди были затоптаны насмерть, в том числе дети. Значительная часть погибших еще не идентифицирована, и я хочу избежать распространения слухов в социальных сетях, потому что это разрывает сердца семей», - заявил премьер.

Несмотря на трагедию - праздник  продолжается. Но уже в закрытом помещении. И тоже при большом скоплении народа. 2 мая объявлен в Израиле днем общенационального траура.

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