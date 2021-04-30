Полвека под куполом: главный цирк страны отмечает юбилей

50 лет назад в Москве открылся Цирк на проспекте Вернадского - тогда, в 1971 году это была настоящая гордость Советской страны. Впрочем, за полвека мало что поменялось - артисты, выступающие под самым большим цирковым куполом Европы и сегодня дают повод собой гордиться. О сохранении традиций в своем поздравлении говорил президент. Владимир Путин отметил, что этот цирк - центр притяжения для зрителей всех возрастов и поколений.

На месте генерального директора - шимпанзе. Рядом его команда - народные артисты, а на улице над куполом канатоходец. Все это - день рождения главного цирка страны. Проходят последние прогоны перед праздничным шоу «История». Потомственный дрессировщик Олег Александров взял на репетиции семью - и так редко видятся.

«Отмечаем день рождения цирка, естественно, мы вместе. Праздник в доме!», - рассказывает жена артиста Мария.

Это не оговорка, Большой Московский - общий дом. Александр Егоренко был одним из тех, кто этот дом обустраивал. Новострой с огромным, даже по сегодняшним меркам, 26-метровым куполом завораживал и пугал.

«Я когда увидел, здесь еще сварка была, знаете. Искры сыпались, я думал: "господи, как же можно работать на этом стадионе огромном?!" Манеж еще был внизу, тоже какие-то работы происходили», - рассказывает начальник монтировочного участка Большого Московского государственного цирка Александр Егоренко.

В 1973 году в зале была совсем другая публика - одни строители. Они оценивали технологии. Большой Московский - единственный в стране цирк с пятью сменными манежами.

«Особенная знаменитость - этот подъемник. Военная система. То есть это - щит нашей Родины. Мы его применили в мирных целях. Вот основной подъемник на который накатываются манежи и поднимаются во время представления. Мы можем одновременно работать с тремя, четырьмя манежами - все это будет меняться», - отметил инспектор манежа высшей категории Большого Московского государственного цирка Виктор Щуров.

Конный, ледовый, световой - любой манеж установят за 4 минуты. Время в цирке летит еще быстрее. Руководители - братья Запашные - устроили не просто рабочую обстановку: здесь есть и спортзал.

«Цирк это не работа, это образ жизни. Те люди, которые не принадлежат цирку, отваливаются. Здесь нет места ремесленнику, здесь работают только фанаты своего дела. Это огромный труд», - говорит художественный руководитель Большого Московского государственного цирка Аскольд Запашный.

Другие сценарии жизни цирка невозможны, даже в пандемию.

«У нас была подушка безопасности, наши канадские коллеги не выдержали пандемии, распустили 4500 человек. Мы не смогли. Люди и животные по-прежнему являются для нас приоритетом», - отметил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.

Здесь про каждого можно сказать: «Легенда Цирка». Это созвучно с названием программы, которую ведет Эдгард Запашный. При нем в Большом Московском у каждого, начиная с учеников и до артистов, есть возможность заявить о себе.

Северные морские львы - эксклюзив цирка, как и единственный в мире дрессировщик сивучей.

«Семь животных у меня. Они все родились в неволе», - сообщает дрессировщик цирка Василий Тимченко.

Вожак стаи - 15-летний Тим - сам стал отцом. Цирк - это семья и она растет. Но здесь помнят о каждом. В 50-летие эту аллею в фойе Большого Московского украсили новыми звездами. Осенью, Большой Московский планирует снова отметить юбилей.