Вопросы истории История Победы Пробить шкуру зверя: как Красная армия с «Тиграми» и «Пантерами» боролась Тимур Шерзад Почему немцы разработали новые танки, чем они были опасны для Красной армии, и какой асимметричный ответ им приготовили. © Фото: Military Museum of Southern New England, Wikimedia "Пантера", подбитая на улицах Будапешта Читайте нас на: Соревнование снаряда и брони – вечная военно-техническая тема. Она началась тысячи лет назад, в эпоху стрел и пращей, и продолжается до сих пор. Великая Отечественная не оказалась исключением – защищенность бронетехники росла, и вперед вырывалась то одна, то другая сторона. В 1943 году чаша весов в этом противостоянии склонилась на сторону немцев – на полях сражений массово появились «Тигры» и «Пантеры». Но этот выход не остался без ответа. Опасный «зверинец» Летом 1941 года немцы столкнулись с новыми советскими танками – тяжелым КВ и средним Т-34. Оба имели противоснарядное бронирование, и, хоть и не были неуязвимыми, но обладали хорошей живучестью в бою. Ситуация, в которой можно было проиграть лобовое танковое столкновение из-за превосходства советской бронетехники, противнику очень не понравилась. Сперва он, в начале 1942 года, перевооружил свои танки Pz-IV и самоходки Stug-III на длинноствольные 75-мм пушки, способные пробивать даже броню КВ. А потом и вовсе вывел на поле боя новые тяжелые и средние танки – «Тигры» и «Пантеры». Массово они появились во время Курской битвы, летом 1943 года. Сложным противником были не только "Тигры" и "Пантеры", но и модифицированные Pz-IV - на фото видно, как этот средний немецкий танк усилен дополнительными листами брони. «Тигр» был крайне неприятным противником – его 100-мм лобовая и 80-мм бортовая броня не позволяли эффективно поражать его обычным противотанковым средствам РККА. А 88-мм пушка – доработанная до танковой версии зенитка – могла уверенно пробивать Т-34 на расстоянии до 2 километров. Лобовая броня «Пантеры» была тоньше – 80 миллиметров. Но, наклоненная под углом в 55 градусов, она порой сопротивлялась обстрелу лучше «Тигриного» лба – снаряды чаще рикошетили от наклонной бронеплиты.

Оценив достоинства своих танков, немцы активно создавали самоходные орудия на их базе – так, «Ягдпантера» поменяла башню на рубку, но зато и обзавелась 88-мм орудием вместо 75-мм. А «Ягдтигр» и вовсе получил мощнейшее 128-мм орудие, противостоять которому не могла ни одна серийная лобовая броня. Кстати, он был построен на базе не обычного «Тигра», а «Королевского». Этот новый вариант «Тигра» получил рациональный наклон брони, а некоторые участки его лба достигали уже 150 миллиметров толщины. Словом, немецкий «зверинец» был серьезным аргументом, и с ним надо было что-то делать. Хочешь жить – учись общевойсковому бою К счастью для РККА, Великая Отечественная не была одной большой танковой дуэлью. Как и любая крупная индустриальная война, она подразумевала, в первую очередь, общевойсковой бой. А это значило, что в запасе, несмотря на преимущество «Тигров» и «Пантер», есть и другие средства. Во-первых, это были подкалиберные снаряды с вольфрамовым сердечником. Трудоемкий в производстве и расходующий дефицитные материалы боеприпас. Но – эффективный. 76-мм противотанковые и танковые орудия вполне могли пробить довольно толстый борт «Тигра», стреляя этим снарядом где-то метров с четырехсот. Это оставляло простор для различных тактических комбинаций – например, можно было выставить «демонстративные» батареи, как приманку. «Тигры» ехали давить их гусеницами, и подставлялись под замаскированные орудия, поражавшие их в бок. Хотя это, конечно, все равно было дорогим и опасным делом – ведь «демонстративные» батареи подвергались обстрелу из танков противника и несли потери. Советские бойцы осматривают уничтоженную "Пантеру" Другим вариантом было использование авиации – на той же Курской дуге довольно эффективными оказались маленькие кумулятивные авиабомбы ПТАБ. Сбрасываясь кассетами, они «накрывали» сразу тысячи квадратных метров поверхности, пробивая горизонтальную броню – она была у танков самой тонкой. Были и иные способы – обновление орудий противотанковой обороны, активное минирование местности, и так далее. Но Красная армия все же должна была как-то ответить именно в «танковой» специфике – потому что иначе дисбаланс все равно бы сохранялся. Асимметричный ответ У «Тигров» и «Пантер», при всех их боевых качествах, имелся серьезный недостаток – они были плохо приспособлены к массовому производству. Для сравнения – «Тигров» немцы успели наштамповать 1347 единиц, а «Королевских тигров» – 490. В то время как тираж одних только танков Т-34 улетел далеко за 50 тысяч. Это количество позволяло не просто получать преимущество над «Тиграми» путем высокой концентрации машин в одном конкретном месте. Такой подход расширял еще и оперативные возможности. Например, пока ограниченное количество «Тигров» сцепилось с Т-34 на одном участке, другая группа могла обойти место сражения, и атаковать немецкую колонну снабжения. «Тигры» могли выиграть эту битву – но, оставшись без топлива и снарядов, они в любом случае были бы обречены. И эта тактика работала, причем не только у нас, но и у американцев – те тоже сделали ставку на массовый танк «Шерман», не пытаясь построить свой «Тигр», и в итоге успешно продвигались на своих участках, несмотря на немецкий «зверинец». Но, чтобы успешно связывать «Тигров» и «Пантер» боем, нужно было вооружение посерьезней. При этом нельзя было допустить остановки производства танков, связанной с переходом на новое шасси. Выход был найден изящный – Т-34 получил новую башню с мощной 85-мм пушкой, способной бороться с «Тиграми» и «Пантерами», а шасси оставалось тем же. В результате пустить Т-34/85 в массовое производство получилось довольно быстро и без принципиальных проблем. "Королевский Тигр" - воистину царский улов Такой вариант танка все равно был уязвим для немецкого «зверинца», но способность более-менее уверенно пробивать самих немцев практически уравнивала шансы. А, учитывая, что «Тигров» и «Пантер» было сравнительно мало, то и вовсе уверенно перекладывала их на сторону Красной армии. Еще Советский Союз стал выпускать новые тяжелые танки, которые вполне могли бороться со «зверинцем» – могучие ИС и ИС-2. Правда, они сталкивались с «Тиграми» очень редко – основной задачей ИСов была все-таки поддержка пехоты и продавливание сильной позиционной обороны. Другое дело самоходные орудия – в советской концепции борьба с тяжелыми танками противника лежала именно на них. Обладающие низким силуэтом и хорошо вооруженные Су-85 были нужным решением, когда речь шла о том, когда разведка получала информацию о концентрации «Тигров» на определенном участке. А поступившие в войска лишь к самому концу войны Су-100 и вовсе не оставляли шансов никому. Они были способны пробить даже лоб «Королевского тигра» с расстояния в километр – во многом именно эти самоходки, например, остановили последнее крупное наступление немцев на озере Балатон в феврале 1945 года. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. © Н. Прозоровский, РИА Новости © Федор Кислов, РИА Новости В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика © Александр Дитлов, РИА Новости