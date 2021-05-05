Пробить шкуру зверя: как Красная армия с «Тиграми» и «Пантерами» боролась

Соревнование снаряда и брони – вечная военно-техническая тема. Она началась тысячи лет назад, в эпоху стрел и пращей, и продолжается до сих пор. Великая Отечественная не оказалась исключением – защищенность бронетехники росла, и вперед вырывалась то одна, то другая сторона. В 1943 году чаша весов в этом противостоянии склонилась на сторону немцев – на полях сражений массово появились «Тигры» и «Пантеры». Но этот выход не остался без ответа.
Опасный «зверинец»
Летом 1941 года немцы столкнулись с новыми советскими танками – тяжелым КВ и средним Т-34. Оба имели противоснарядное бронирование, и, хоть и не были неуязвимыми, но обладали хорошей живучестью в бою. Ситуация, в которой можно было проиграть лобовое танковое столкновение из-за превосходства советской бронетехники, противнику очень не понравилась.
Сперва он, в начале 1942 года, перевооружил свои танки Pz-IV и самоходки Stug-III на длинноствольные 75-мм пушки, способные пробивать даже броню КВ. А потом и вовсе вывел на поле боя новые тяжелые и средние танки – «Тигры» и «Пантеры». Массово они появились во время Курской битвы, летом 1943 года.
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