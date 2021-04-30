Радио «Звезда» начнет вещание в Волгограде 9 мая
В Волгограде 9 мая начнет вещание радио «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com
В Волгограде зазвучит радио «Звезда». Наша станция стала победителем в конкурсе на право вещания на территориях Южного и Центрального округов.
Слушателям на частоте 99.6 FM представят познавательные, исторические и аналитические программы. В День начала работы 9 Мая - в городе-герое состоится особый эфир.
В декабре в зале московского отеля Марриотт Ройал Аврора прошла торжественная церемония вручения премии «Радиомания», на которой Национальная радиостанция «Звезда-FM» получила две награды.