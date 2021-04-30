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Военное образование - в каждый регион: о чем говорил Шойгу на конференции в парке «Патриот»

Андрей Аркадьев
Константин Коковешников
18:37 30.04.2021
Основной темой конференции стало создание новых и развитие уже созданных военных учебных центров, позволяющих получать студентам военную подготовку без отрыва от учебы и карьеры.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятки тысяч студентов и больше ста российских вузов могут похвастаться сегодня наличием военных учебных центров. Несколько лет назад их объединили с военными кафедрами. И сегодня здесь готовят не только офицеров запаса, но и солдат и матросов, сержантов и старшин и, конечно, военнослужащих по контракту.

Обсудить дальнейшее развитие таких центров с руководством Минобороны в конгрессно-выставочном центре «Патриот» впервые собираются ректоры и студенты ведущих вузов. Их приветствует лично Сергей Шойгу.

«Сегодня, еще раз повторюсь, 60 тысяч в 104 вузах у нас проходят подготовку по программе служба без отрыва от учебы. Что очень важно. Это важно потому, что ребята, которые оканчивают вузы, они не покидают свой регион. Они не получают такую дистанцию между завершением образования и началом своей профессиональной деятельности. Этот опыт показал себя крайне положительно. Именно поэтому мы сегодня собрались здесь продолжить эту работу. Мы имеем поручение создать, открыть во всех вузах центры военной подготовки, военно-учебные центры, которые будут готовить помимо офицеров солдат, сержантов. Но для этого нужно многое сделать ректорам, губернаторам», - заявил Шойгу.

О необходимости развития военного образования на прошлой неделе в послании к Федеральному собранию говорил Владимир Путин. Причем речь шла не только о профильных вузах, но как раз о тех самых военных учебных центрах для студентов, получающих гражданские специальности.

Шесть лет назад в Министерстве обороны решили, что было бы странно отправлять на повседневную службу людей, получивших серьезное техническое образование, и приняли решение о создании научных рот. Сегодня их уже 16, а конкурс в каждую - 25 человек на место. Создан военный инновационный технополис «ЭРА», где по призыву службу уже прошли 500 человек. Половина осталась служить дальше - по контракту.

В базовом вузе Росатома - знаменитом МИФИ, который создавался как институт боеприпасов, появился один из первых военных учебных центров. Сегодня их планируют открыть в филиалах вуза. По всей России их 18.

«Некоторые считают, что военная кафедра, ВУЦ, - это строевая подготовка, но изучение техники, железа, занимает около 75-80% учебного времени. Это фактически для студентов вторая специализация», - отметил Андрей Коростелев, начальник военного учебного центра при Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ».

А вот в Калининграде, в Балтийском университете имени Канта, военный учебный центр только планируют открыть. Об открытии военного учебного центра по видеосвязи Сергея Шойгу просит и один из студентов Курганской области. Сегодня получить военное образование в гражданских вузах может лишь каждый второй студент в России.

Еще одно направление деятельности - поисковое движение, в котором также принимают активное участие студенты. Они регулярно отправляются в экспедиции Русского географического общества. В фойе для всех участников конференции подготовили выставку о развитии военного образования в вузах. Одним из первых ее осмотрел Сергей Шойгу.

Символично, что о развитии военного образования в вузах говорили в парке «Патриот», где сборы проводят для школьников. По всей России уже действуют 27 центров воспитания молодежи «Авангард». Еще 36 планируют открыть до конца года. Таким образом, попасть в них смогут до 300 тысяч подростков.

«Огромное количество заявок от разных школ, но что не менее важно, девочки захотели учиться. Поэтому сейчас начато строительство двух корпусов специально для девочек. Естественно, это потребует какого-то времени. Надеюсь, что с 1 сентября и девочки пойдут», - считает Шойгу.

Для тех, кто помладше, действует «Юнармия», куда уже вступили больше 800 тысяч человек. В завершение конференции Сергей Шойгу вручил награды за вклад в развитие военного образования в России.

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