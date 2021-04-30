Изображая жертву: американским военным потребовались сотни русскоговорящих статистов для учений

На военных базах Пентагона, где тренируются американские солдаты, началась срочная смена декораций. Бывшие афганские, иракские поселения из фанеры спешно превращают в русские деревни - с магазинами, школами и гражданскими. Для реалистичности - платная массовка из русскоязычных эмигрантов. Изображать жертву нужно за 30 долларов в час, условия - спартанские.

Представитель рекрутинговой компании попросил владельца русского ресторана в Сан-Диего Айка Газаряна срочно найти сотни русскоговорящих людей. Все, что им нужно делать, - несколько недель жить в декорациях типичного славянского города и просто вести себя как русские. Место работы - Калифорния, но не в павильонах Голливуда, а на военной базе. И массовка нужна не для съемок фильма, а для тактических учений американских солдат.

«Последние 17 лет их компания зарабатывала деньги тем, что они нанимали арабов, которые вели себя как арабы, в арабских инсталляциях. Америка тогда воевала с арабскими странами - Ирак, Иран. Но он сказал, что арабы теперь больше не нужны, срочно нужны русские», - рассказал Газарян.

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«Требуются актеры массовки для тренировок с военнослужащими. Это поможет американским солдатам подготовиться к взаимодействию с различными культурами во время развертывания войск. Предпочтение отдается русскоговорящим соискателям», - говорит описание вакансии.

Американских солдат учат вести боевые действия в условиях, максимально похожих на территорию потенциального противника. Типичный русский город сильно отличается от ближневосточных декораций, еще недавно возведенных на этой же базе. Планировка, названия улиц, вывески и даже поведение горожан.

«Нужно понять, как будут действовать эти люди в контакте с захватчиками. От этого будет зависеть понимание, насколько адекватно будет выстроена ситуация и реакция местного населения - насколько оно будет лояльно или не лояльно», - считает военный эксперт Алексей Захаров.

Специальные датчики, которые по условиям контракта есть у каждого статиста, зафиксируют ранение или смерть безоружных граждан. Получается, в Пентагоне не просто рассматривают вариант военных действий на территории, где говорят по-русски, но уже вовсю готовят к этому войска и прагматично подсчитывают возможные потери среди мирного населения.

Похожий тренировочный лагерь был и на военной базе США в Германии, тогда там досконально воспроизводили арабский город. Тренировку в нем проходили солдаты, которые готовились к отправке на Ближний Восток. Играющих роли мирных жителей тогда набрали из эмигрантов, живущих в Германии. Офис организации, занимающейся подбором людей, до сих пор находится неподалеку от Мюнхена.

Так или иначе, русскоязычных людей продолжают набирать для тренировок американских военных. Вопрос: куда после такой подготовки их отправит Пентагон?