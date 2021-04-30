Российские миротворцы разминировали более 2000 гектаров земли в Карабахе

Российские саперы разминировали в Нагорном Карабахе более двух тысяч гектаров земли и более 627 километров дорог. Об этом на брифинге сообщил представитель российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе подполковник Вадим Федин.

«На сегодняшний день проверено 1721 здание, более 627 километров дорог, очищено 2053 гектара территории, обнаружено и уничтожено 25601 взрывоопасный предмет», - сказал он.

По словам Федина, наряду с миротворческими и гуманитарными задачами российские военнослужащие обустраивают места несения службы.

«Мы находимся на наблюдательном посту №7 вблизи города Шуша, где завершается строительство блочно-модульного городка на 60 мест для российского миротворческого контингента», - добавил подполковник.

Он добавил, что военнослужащие поста обеспечивают безопасность прохождения азербайджанских колонн, а также осуществляют контроль движения автотранспорта по Лачинской дороге.

Федин констатировал, что за прошедший период нарушений режима прекращения огня не зафиксировано, провокационных действий в отношении российских военнослужащих не отмечено.