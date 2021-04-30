«Уговаривания могут дорого обойтись»: Мясников предложил сменить тактику вакцинации от COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников предложил изменить тактику вакцинации от коронавируса в России. По его мнению, добровольная вакцинация не дает достаточных результатов для борьбы с вирусом, особенно на фоне появления «индийского штамма».

«Понятно уже, что если все пустить на сознательность населения, то рывка вперед уже не будет. Я беседую с людьми, мне пишут отовсюду, я знаю, что говорю. Не будет. А время поджимает. Новые волны уже близко (посмотрите на Индию), и их никто не избежит. От момента первой вакцинации до выработки антител - 1,5-2 месяца. Выжидательно-пассивная тактика с уговариваниями вскоре может дорого обойтись», - заявил врач в эфире программы «Прямой контакт».

Врач также предложил ввести поощрения для людей, прошедших вакцинацию, - например, возможность ходить без маски или разрешение на авиаперелеты.

Ранее Мясников назвал мракобесием ситуацию с коронавирусом в европейских странах. Он отметил, что карантин в Евросоюзе гораздо жестче тех мер, что были введены в Москве весной 2020 года. При этом в России, по мнению Мясникова, борются с коронавирусом лучше, чем на Западе.