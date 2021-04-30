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Искусство управления войсками: в армейском корпусе Балтфлота завершилась командно-штабная тренировка

Андрей Аркадьев
17:06 30.04.2021
Тренировка прошла под руководством командира объединения генерал-майора Андрея Рузинского.
Искусство управления войсками: в армейском корпусе Балтфлота завершилась командно-штабная тренировка
© Фото: Минобороны России
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Более тысячи военнослужащих армейского корпуса Балтфлота приняли участие в командно-штабной тренировке в Калининградской области, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

«Управление войсками производилось с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск - через пункт управления штаба армейского корпуса», - говорится в сообщении.

В тренировке было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники.

В конце марта на Северном флоте состоялась командно-штабная тренировка  по управлению силами и войсками на арктическом стратегическом направлении. Она продлилась несколько суток.

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