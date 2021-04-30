Армия Искусство управления войсками: в армейском корпусе Балтфлота завершилась командно-штабная тренировка Андрей Аркадьев Тренировка прошла под руководством командира объединения генерал-майора Андрея Рузинского. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Более тысячи военнослужащих армейского корпуса Балтфлота приняли участие в командно-штабной тренировке в Калининградской области, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. «Управление войсками производилось с полевых подвижных пунктов управления, а координация практических действий войск - через пункт управления штаба армейского корпуса», - говорится в сообщении. В тренировке было задействовано свыше 100 единиц военной и специальной техники. В конце марта на Северном флоте состоялась командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками на арктическом стратегическом направлении. Она продлилась несколько суток. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика