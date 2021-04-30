Опубликован момент взрыва телефона в руках жителя Санкт-Петербурга
Мужчина получил сильный ожог тела и был госпитализирован в лечебное учреждение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
У жителя Санкт-Петербурга в руках взорвался телефон. Инцидент произошел на улице Дыбенко.
На кадрах видеозаписи момента происшествия видно, как сидящий на скамейке мужчина в какой-то момент скатывается с нее, одновременно пытаясь снять с себя куртку. Через некоторое время от него начинает идти серый дым. Заметившие это пешеходы тут же подбегают к нему и начинают тушить из бутылок с водой.
Очевидцы вызвали скорую помощь и дождались ее приезда вместе с мужчиной. Сообщается, что мужчина получил сильный ожог тела и был госпитализирован в лечебное учреждение.