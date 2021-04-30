«Короед пожирает живые деревья»: эксперт сообщил об экологическом крахе Сахалина

Ботаники обнаружили значительные масштабы усыхания деревьев на островах Сахалин и Кунашир. Несколько видов елей, составляющих основу их зеленого массива, подверглись атаке жуков-короедов и начали массово погибать.

Ко всему прочему, масштабы бедствия с каждым годом становятся все больше. Председатель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицын рассказал «Звезде», что все началось еще в 2015 году, когда два сильных урагана повалили лесной массив.

«После этого произошла вспышка короедов-типографов. Этот короед поражает живые деревья, личинки поселяются под корой дерева, прогрызают множество ходов, питаются подкорной древесиной и после этого вырастают во взрослых жуков, разлетаются и заражают новые деревья. Этот процесс идет по нарастающей», - поделился специалист.

Суть проблемы в том, что «типографы» питаются исключительно краснокнижной елью алаянской - деревообразующей породой Сахалина.

«Все большие и большие массивы погибают», - подчеркнул Лисицын.

Он отметил, что темп развития указывает на то, что не следует ожидать молниеносного вымирания всех островных деревьев. Но отсутствие каких бы то ни было мер помощи может повлечь непоправимые последствия.

«Эта проблема очень серьезная, и с каждым годом она будет все серьезнее», - заявил специалист.

Сообщается, что на данный момент короед уничтожил 12 тысяч гектаров деревьев. Взрослые ели на данных участках практически полностью усохли и погибли.