Дорога на АрМИ: определена лучшая разведгруппа ЮВО

В Южном военном округе завершился окружной отборочный этап конкурса «Отличники войсковой разведки» Армейских международных игр 2021 года. В соревнованиях на полигоне Гвардеец в Чеченской Республике приняли участие более 100 разведчиков из соединений и воинских частей ЮВО.

В ходе окружного этапа конкурса разведывательные подразделения в полной экипировке со штатным оружием на время преодолели водную преграду шириной до 125 метров, совершили марш-бросок на три километра в район сбора и выполнили упражнения контрольных стрельб из штатного оружия. Разведчики-связисты на контрольных точках маршрута отработали задачи организации связи и передаче разведывательных донесений, что также учитывалось при начислении баллов. Заключительным упражнением стал марш-бросок на километр с вступлением в рукопашный бой.