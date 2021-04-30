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Замминистра обороны Панков: в России будут создаваться новые военные учебные центры

Тимур Шерзад
14:07 30.04.2021
Отдельно была отмечена необходимость организации единства обучения и воспитания в военных учебных центрах.
Замминистра обороны Панков: в России будут создаваться новые военные учебные центры
© Фото: Минобороны России
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков заявил, что Минобороны наметило основные направления развития военных учебных центров. Он сделал это на Всероссийской научно-практической конференции в парке «Патриот».

«Первое направление - расширение доступности военного обучения для студенческой молодежи», - сказал Панков.

Он добавил, что работа по созданию новых военных учебных центров, особенно в тех субъектах, где нет подразделений военной подготовки, будет продолжена. 

«Для этого имеются все необходимые инструменты: нормативная правовая база, выработанный и проверенный на практике механизм реализации данных подходов», - подчеркнул Панков.

Также, по словам замминистра, первым этапом совместной работы Минобороны и гражданской высшей школы в 2021-2022 годах должно стать создание военных учебных центров в вузах.

«Решение о создании военных учебных центров нам кажется по-прежнему целесообразным принимать на коллегии Министерства обороны с участием представителей Министерства науки и высшего образования и с заслушиванием ректоров вузов. Возможно, данный вопрос следует рассматривать и на коллегии Министерства науки и высшего образования», - заметил Панков.

Еще одним направлением он назвал совершенствование как организации военной подготовки, так и качества реализации ее программ. Со слов замминистра, важно обеспечить непрерывный процесс коррекции программ военной подготовки и учебно-полевых сборов. В военном обучении должна наращиваться практическая составляющая, где будет учитываться реальный опыт Вооруженных сил. 

Отдельно была отмечена необходимость организации единства обучения и воспитания в военных учебных центрах.

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