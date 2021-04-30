Большая репетиция: звуки марширующих расчетов и бронетехники разнеслись по Дворцовой площади Петербурга
Над центром Северной столицы пролетели боевые самолеты и вертолеты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция Парада Победы с участием военной техники и авиации. По Дворцовой площади промаршировали военнослужащие Западного округа, курсанты и воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ.
Зрители смогли увидеть в том числе новейшие танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы С-400, бронетранспортеры и БМП. Над центром Северной столицы пролетели боевые самолеты и вертолеты.
Ранее сообщалось, что сегодня в Москве на Красной площади прошла ночная репетиция главного Парада Победы.