Большая репетиция: звуки марширующих расчетов и бронетехники разнеслись по Дворцовой площади Петербурга

В Санкт-Петербурге прошла первая репетиция Парада Победы с участием военной техники и авиации. По Дворцовой площади промаршировали военнослужащие Западного округа, курсанты и воспитанники Суворовского и Нахимовского училищ.

Зрители смогли увидеть в том числе новейшие танки Т-72Б3, реактивные системы залпового огня, зенитные комплексы С-400, бронетранспортеры и БМП. Над центром Северной столицы пролетели боевые самолеты и вертолеты.

Ранее сообщалось, что сегодня в Москве на Красной площади прошла ночная репетиция главного Парада Победы.