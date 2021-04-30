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Шойгу поддержал идею открыть военный учебный центр в Зауралье

Тимур Шерзад
14:54 30.04.2021
Кучин заявил, что понимает, что должен, как гражданин, пройти военную подготовку. Его не пугает срочная служба в армии, но еще лучше было бы совместить воинскую обязанность с учебой, чтобы это не мешало работе по специальности сразу после окончания вуза. Именно поэтому студент хотел бы видеть в Кургане военный учебный центр. 
Шойгу поддержал идею открыть военный учебный центр в Зауралье
© Фото: Пресс-служба президента РФ
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Студент Курганского госуниверситета Андрей Кучин обратился к Сергею Шойгу просьбой открыть при вузе военный учебный центр. 

«Товарищ министр обороны! Я буду говорить от лица многих парней из Зауралья. Мы с белой завистью смотрим на тех, кто учится в вузах с действующими военно-учебными центрами. Если он откроется, молодые люди останутся учиться дома. А это пойдет на пользу и университету, и предприятиям Зауралья, и всей Курганской области», - сказал Кучин, выступая на конференции в парке «Патриот».

Согласно словам Кучина, он родился и рос в Зауралье. В 2017-м окончил Курганский областной лицей-интернат для одаренных детей и поступил в питерский «Военмех» имени Устинова, но потом по личным обстоятельствам вернулся в Курган. Студент планирует остаться в родном регионе.

Кучин заявил, что понимает, что должен, как гражданин, пройти военную подготовку. Его не пугает срочная служба в армии, но еще лучше было бы совместить воинскую обязанность с учебой, чтобы это не мешало работе по специальности сразу после окончания вуза. Именно поэтому студент хотел бы видеть в Кургане военный учебный центр. 

Сергей Шойгу и участвовавший в конференции министр науки и высшего образования России Валерий Фальков поддержали инициативу, исходящуую от студента и ректора Курганского госуниверситета Надежды Дубив. 

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