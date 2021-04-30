Ставропольские активисты помогли захоронить останки красноармейца, найденные в Брянске

Останки погибшего в годы Великой Отечественной войны красноармейца Павла Антоновича Бурдина поисковый отряд обнаружил в Брянской области. Активисты «Единой России» перевезли их и помогли захоронить в селе Кара-Тюбе Нефтекумского округа Ставропольского края, где живет его внучка Наталья Барсукова.

«Для нас важно, что имя бойца установлено и останки его преданы земле. Выражаем благодарность брянским поисковикам, мы очень тесно сработались, и нашим ребятам поисковикам, которые ездили забирать останки», - рассказал Григорий Касмынин, председатель Совета Ставропольского регионального отделения «Поискового движения России».

Павел Антонович Бурдин родился в 1920 году и был призван Махачкалинским ГВК в 1941 году. Числился пропавшим без вести с августа 1942 года.