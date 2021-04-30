Разминирование сельхозугодий: кадры работ российских саперов у поселка Пирджамал в Карабахе

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента продолжают очистку территории Нагорного Карабаха от минной опасности и взрывоопасных предметов. В настоящее время российские военнослужащие проводят активные работы по поиску взрывоопасных предметов на окраине поселка Пирджамал, расположенного в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Здесь, на территории сельскохозяйственных угодий, во время боевых действий находились военные позиции. До сегодняшнего дня местные жители не могли возобновить сельскохозяйственные работы. В ходе деятельности на территории бывших военных позиций местность была полностью очищена саперами подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента.

Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2051 гектар территории, 625 километров дорог, 1721 здание, в том числе 30 социально значимых объектов. Кроме того, за это время обнаружено и обезврежено 25 600 взрывоопасных предметов.

Обнаруженные саперами взрывоопасные предметы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне Баллыджа. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности при проведении взрывных работ.