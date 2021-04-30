В Катаре решили ориентироваться на успех России при организации ЧМ-2022

При работе над организацией Чемпионата мира по футболу-2022 в Дохе в качестве одного из ориентиров был взят успешный опыт России в этой области. Соответствующее заявление сделал посол Катара в Москве Ахмед бен Насер Аль Тани.

По его словам, организационные детали воплощения данного масштабного мероприятия на территории РФ изучались Катаром еще во время ЧМ в 2018 году. Для этого государство отправило туда специальную делегацию.

Приблизительно в тот же период, как указал дипломат, государства договорились о сотрудничестве, в частности в сфере безопасности и в сфере организации. Посол в интервью «Известиям» подчеркнул, что Катар нацелен на извлечение выгоды из опыта прошедшего на высоком уровне Чемпионата мира по футболу в России, и планирует использовать этот опыт при проведении предстоящего спортивного состязания.

Ранее FIFA опубликовала официальное расписание матчей ЧМ-2022 в Катаре. Матч открытия, в котором примет участие команда хозяев турнира, пройдет 21 ноября следующего года в городе Эль-Хаур.