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Замминистра обороны Панков: за пять лет создано 28 военных центров для подготовки студентов

Тимур Шерзад
13:08 30.04.2021
Отечественная система военной подготовки гражданской высшей школы уже 95 лет занимает место важного элемента как кадрового, так и мобилизационного обеспечения военной организации страны. 
Замминистра обороны Панков: за пять лет создано 28 военных центров для подготовки студентов
© Фото: Минобороны России
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Статс-секретарь - заместитель Министра обороны России Николай Панков сообщил, что за последние пять лет в стране создано 28 новых военных центов для профильной подготовки студентов. Он сделал это на Всероссийской научно-практической конференции в парке «Патриот».

«За последние пять лет создано 28 новых военных учебных центров, в том числе 12 - в регионах Сибири, Дальнего Востока и Севера», - сказал Панков.

Военные учебные центры были сформированы в 2017-2019 годах на базе военных кафедр, факультетов военного обучения и учебных военных центров.

«В них реализуются все программы военной подготовки: офицеров запаса и кадра, солдат, матросов, сержантов и старшин запаса», - сказал Панков.

Еще одна новация, со слов замминистра, - это организация межвузовского военного обучения. 

«Студенты вузов, в которых отсутствуют подразделения военной подготовки, могут обучаться на базе военных учебных центров близлежащих образовательных организаций или военно-учебных заведений Министерства обороны», - отметил Панков.

Он напомнил: отечественная система военной подготовки гражданской высшей школы уже 95 лет занимает место важного элемента как кадрового, так и мобилизационного обеспечения военной организации страны. 

«Аналогичная подготовка ведется многими странами мира, но российская система военного обучения по праву считается лучшей. Она динамично развивается. Только за последние годы произошли значительные изменения ее организации и деятельности», - подчеркнул Панков

В качестве примера он привел новый вид военного обучения - подготовку не только офицеров, но и солдат, матросов, сержантов и старшин запаса. Этот вид стал еще одним способом давать студентам военную подготовку, не призывая их на срочную службу. 

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