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Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в Каспийском регионе

Светлана Головина
13:45 30.04.2021
Президент отметил, что ситуация в регионе связана с вопросами обеспечения безопасности России.
Путин обсуждает с членами Совбеза ситуацию в Каспийском регионе
© Фото: Пресс-служба президента России
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На оперативном совещании с членами Совета безопасности России Владимир Путин обсуждает ситуацию в Каспийском регионе. В начале встречи президент подчеркнул важность происходящего там для нашей страны.

Глава государства отметил, что это касается вопросов экономической деятельности, взаимодействия с ближайшими российскими партнерами и союзниками, а также вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе.

«Вы хорошо знаете, насколько у нас большие проекты в области энергетики реализуются. Есть планы не только довести до конца имеющиеся, но и есть планы расширения нашей экономической деятельности, расширения деятельности наших экономических операторов», - сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия отдает себе отчет в том, что одним из ее соседей в рамках каспийской «пятерки» является Иран. На данный момент по иранской ядерной программе решается много вопросов. Президент выразил надежду, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках.

«Мы сможем, в том числе и в Каспийском регионе, выстраивать полноценные отношения со всеми участниками этого каспийского клуба, реализовывать в полном объеме все планы, которые мы для себя имеем в виду», - подчеркнул глава государства.

На совещании присутствуют зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава администрации президента Антон Вайно и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, в заседании  принимают участие глава МИД Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Сергей Нарышкин и спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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