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«Есть только одна стратегия победы в ментальной войне»: советник Шойгу назвал способ достижения успеха

Андрей Ильницкий
13:55 30.04.2021
В ментальных войнах есть только одна стратегия победы - это работа первым номером. Это прозвучит метафорично, но я считаю, что наше гипероружие - это наша правда
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: imageSPACE, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Против России давно и целенаправленно ведутся ментальные войны. Средства в них используются разные, но цель неизменно одна - склонить людей оппонента в свою сторону. Как в таких ситуациях ведет себя Россия, рассказал советник министра обороны России Андрей Ильницкий.

«В информационных, особенно ментальных, войнах есть только одна стратегия победы - это работа первым номером. Формирование своей повестки. Но в чем здесь наша сила - это прозвучит метафорично, но я считаю, что наше гипероружие - это наша правда», - заявил он в студии «Открытого эфира».

Суть, по его словам, в том, чтобы рационально использовать имеющиеся для этого ресурсы, для того чтобы донести эту правду до масс.

«Мы должны атаковать. Хватит оправдываться, хватит рефлексировать и работать вторым номером. За нами столько всего, от исторической правды до правильного понимания действительности!» - заявил Ильницкий.

С какой целью Запад обвиняет Москву во всех грехах? Почему именно Россию США назначили главным врагом и почему чем больше проблем появляется у Америки и Европы, тем яростнее становятся эти нападки? Об этом советник министра обороны подробно рассказал в студии программы «Открытый эфир». Смотрите его на сайте телеканала «Звезда» и в приложении SMART.TV.

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