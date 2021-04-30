Подросток упал с эскалатора в ТЦ в Твери на глазах очевидцев

В торговом центре «Олимп» в Твери подросток упал с эскалатора на глазах очевидцев. Момент падения школьника попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что пострадавший приземлился на крышу одного из стеллажей магазина, в котором находились фрукты и овощи.

«Когда МЧС перекладывали на носилки, кричал бедолага. Мать сейчас, наверное, в шоке... Парень реально в рубашке родился», - рассказал один из очевидцев происшествия.

После этого с территории ТЦ была объявлена эвакуация посетителей. Школьник не удержался на перилах. Уточняется, что скорая помощь доставила пациента в больницу. Медики уточнили, что школьник отделался только переломом ноги.