Знания, берегущие память: тысячи военнослужащих ЗВО приняли участие в «Диктанте Победы»

Свыше пяти тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа вместе с юнармейцами и кадетами приняли участие во Всероссийском «Диктанте Победы», посвященном событиям Великой Отечественной войны.

Сначала участники акции ответят на вопросы о первых сражениях войны: Смоленском сражении, Вяземской и Орловско-Брянской операциях, а также преступлениям нацистско-фашистских захватчиков против граждан СССР.

Всего в «Диктанте Победы» будет представлено 25 заданий: 20 на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Многие вопросы освещались в художественных произведениях военной тематики.

Финалисты акции получат специальный диплом, которые дает право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.