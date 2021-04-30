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Знания, берегущие память: тысячи военнослужащих ЗВО приняли участие в «Диктанте Победы»

Андрей Аркадьев
13:25 30.04.2021
Главной темой диктанта стало 80-летие начала Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Свыше пяти тысяч военнослужащих общевойсковой армии Западного военного округа вместе с юнармейцами и кадетами приняли участие во Всероссийском «Диктанте Победы», посвященном событиям Великой Отечественной войны.

Сначала участники акции ответят на вопросы о первых сражениях войны: Смоленском сражении, Вяземской и Орловско-Брянской операциях, а также преступлениям нацистско-фашистских захватчиков против граждан СССР.

Всего в «Диктанте Победы» будет представлено 25 заданий: 20 на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Многие вопросы освещались в художественных произведениях военной тематики.

Финалисты акции получат специальный диплом, которые дает право на получение дополнительных баллов при поступлении в высшие учебные заведения.

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