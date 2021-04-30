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Сотрясая землю, разрезая воздух: опубликованы кадры тренировки Парада Победы в Ростове-на-Дону

Андрей Аркадьев
12:57 30.04.2021
В небе над городом пролетели экипажи 45 современных самолетов и вертолетов 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Масштабная тренировка Парада Победы с участием авиации, парадных расчетов и салютного дивизиона прошла в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Всего в тренировке участвовали 3 147 человек, в том числе 2 220 военнослужащих. В составе механизированной колонны было задействовано 63 единицы военной техники.

Колонну техники возглавила техника Великой Отечественной войны: легендарные танки Победы Т-34 и реактивная установка БМ-13 «Катюша». 

В воздушной части парада задействованы самолеты Ту-134, Ан-26, Ан-12 и Л-410, Су-24М, Су-27, Су-34, Су-30СМ, Су-25, вертолеты Ми-8, Ми-26, Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ка-52 «Аллигатор».

Ранее сообщалось, что в Параде Победы в Ростове-на-Дону примут участие более 100 единиц сухопутной и воздушной боевой техники.

Т-34 - самый известный и массовый советский танк, без которого была бы немыслима победа над фашизмом. Появление этих машин на фронтах стало неприятной неожиданностью для немцев. На начало войны в частях было более 1 300 танков Т-34, однако достоверных разведданных об этом германское командование не имело.

В то время данная машина была грозным оружием, которому немцы мало что могли противопоставить. Т-34 обладал высокой удельной мощностью, превосходил немецкие танки по проходимости, подвижности и маневренности.

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