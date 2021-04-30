Министр науки и образования: общество гордится Вооруженными силами

Министр науки и образования Валерий Фальков рассказал об изменениях в Вооруженных силах за последние девять лет. Он сделал это на Всероссийской научно-практической конференции в парке «Патриот».

«Мы отмечаем поразительные изменения в армии, которые произошли за последние девять лет. Это касается не только техники, вооружения, дисциплины, но и порядка боевой выучки, морального духа офицеров и солдат. Вооруженные силы сегодня - это предмет гордости, уважения и высокого авторитета в обществе», - сказал Фальков.

Министр отметил, что это важно для воспитания молодежи. Он напомнил о высоких рейтингах Вооруженных сил в социальных опросах - 80% граждан поддерживают и одобряют деятельность оборонного ведомства.

Согласно словам Фалькова, под руководством Сергея Шойгу проделана огромная работа, в ходе которой Вооруженные силы превратились в «передовую, высокотехнологичную, умную, вежливую, но очень грозную силу, стоящую на страже мирной жизни нашего народа, суверенитета и независимости нашей страны».

Это, как сказал министр, и обусловило высокое доверие к институту армии среди молодежи, и объяснило высокий спрос в университетах и регионах на создание военно-учебных центров.