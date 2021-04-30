Раскрыта тайна древнего вымершего рогатого крокодила

Американские ученые после почти 150 лет споров раскрыли тайну классификации вымершего рогатого крокодила. Также специалисты определили, где именно этот загадочный крокодил находится на эволюционном древе.

Ученые напомнили, что вымершие рогатые крокодилы были эндемичными для Мадагаскара еще 9 000 лет назад. При этом, согласно исследованиям, они жили всего 1 300-1 400 лет назад.

Впервые обнаруженные в 1872 году, крокодилы были названы в честь характерных рогов на их черепах. С момента их открытия они были классифицированы в несколько разных семейств, ошибочно были приняты за другие виды и получили несколько разных названий.

В новом исследовании ученые из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке использовали анализ ДНК, чтобы пролить свет на этих неоднозначных рептилий и определить, принадлежат ли они к их собственной уникальной группе, передает издание livescience.

«Рогатую» рептилию сначала относили к настоящим крокодилам. Но уже в XXI веке некоторые специалисты предложили включить ее в группу Osteolaeminae, которая содержит карликовых крокодилов и их родственников.

ДНК загадочной рептилии наконец-то позволила установить ее происхождение. Оказалось, что она вовсе не относится к настоящим крокодилам, но приходится им ближайшим родственником.

«Это открытие было неожиданным, а также очень информативным с точки зрения наших представлений о происхождении настоящих крокодилов, обитающих сегодня в тропиках», - подчеркнули ученые.

Специалисты выяснили, что местоположение этого вида на эволюционном древе предполагает, что настоящие крокодилы произошли из Африки. Оттуда некоторые отправились в Азию, а некоторые - в Карибский бассейн и Новый Свет.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре обнаружили «доисторическую рыбу-крокодила». Наполовину обглоданное тело существа напугало жительницу Шотландии.