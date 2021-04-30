Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Раскрыта тайна древнего вымершего рогатого крокодила

Виктория Ивашечкина
12:14 30.04.2021
Впервые обнаруженные в 1872 году, рептилии были названы в честь характерных рогов на их черепах.
Раскрыта тайна древнего вымершего рогатого крокодила
© Фото: M. Ellison, American Museum of Natural History
Читайте нас на:

Американские ученые после почти 150 лет споров раскрыли тайну классификации вымершего рогатого крокодила. Также специалисты определили, где именно этот загадочный крокодил находится на эволюционном древе.

Ученые напомнили, что вымершие рогатые крокодилы были эндемичными для Мадагаскара еще 9 000 лет назад. При этом, согласно исследованиям, они жили всего 1 300-1 400 лет назад.

Впервые обнаруженные в 1872 году, крокодилы были названы в честь характерных рогов на их черепах. С момента их открытия они были классифицированы в несколько разных семейств, ошибочно были приняты за другие виды и получили несколько разных названий.

В новом исследовании ученые из Американского музея естественной истории в Нью-Йорке использовали анализ ДНК, чтобы пролить свет на этих неоднозначных рептилий и определить, принадлежат ли они к их собственной уникальной группе, передает издание livescience.

«Рогатую» рептилию сначала относили к настоящим крокодилам. Но уже в XXI веке некоторые специалисты предложили включить ее в группу Osteolaeminae, которая содержит карликовых крокодилов и их родственников.

ДНК загадочной рептилии наконец-то позволила установить ее происхождение. Оказалось, что она вовсе не относится к настоящим крокодилам, но приходится им ближайшим родственником.

«Это открытие было неожиданным, а также очень информативным с точки зрения наших представлений о происхождении настоящих крокодилов, обитающих сегодня в тропиках», - подчеркнули ученые.

Специалисты выяснили, что местоположение этого вида на эволюционном древе предполагает, что настоящие крокодилы произошли из Африки. Оттуда некоторые отправились в Азию, а некоторые - в Карибский бассейн и Новый Свет.

Ранее сообщалось, что в Сингапуре обнаружили «доисторическую рыбу-крокодила». Наполовину обглоданное тело существа напугало жительницу Шотландии. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
12:32 Армия
Министр науки и образования: общество гордится Вооруженными силами
12:57 Армия
Видео
Сотрясая землю, разрезая воздух: опубликованы кадры тренировки Парада Победы в Ростове-на-Дону
12:32 Армия
Министр науки и образования: общество гордится Вооруженными силами
11:04 Армия
Видео
Все небо в вертолетах: опубликованы кадры тренировки к воздушному Параду Победы в Петербурге
10:34 В стране и мире
Видео
Площадь пожара на мебельной фабрике в Усолье-Сибирском достигла 5 500 кв. м
Популярное
Популярное
Видео
«Можно вынести целый букет заболеваний»: врач рассказал, как избегать укусов клещей в лесу
Видео
Горячий, холодный, больной: терапевт рассказала, каким бывает пот и что это значит
Диетолог рассказала рецепт «здорового» кулича
Врач назвал неожиданный симптом повышенного холестерина
Видео
Бессонница и герпес: врач объяснила особенности весеннего авитаминоза
Загадка следов на дне Арктики: зачем морские губки научились «ходить»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.