Тысячи попугаев атаковали пригород Сиднея: видео
В австралийском городе Наура произошло нашествие какаду.
© Видео: justsheff33, TikTok © Фото: TikTok, justsheff33
Австралийский город Наура атаковала огромная стая белых какаду, известных как корелла. Видео инцидента опубликовано очевидцем в Сети.
На кадрах видно, как огромное количество попугаев заполонило крыши домов и проезды. Своими мощными клювами они ковыряют кровлю, выдергивают траву и перекусывают провода.
Поскольку какаду входят в реестр охраняемых птиц Австралии, бороться с ними практически невозможно. Отмечается, что кореллы являются родными для данного региона страны.
По предварительным данным, ущерб от нашествия пернатых оценивается в десятки тысяч долларов.