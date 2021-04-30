В стране и мире Тысячи попугаев атаковали пригород Сиднея: видео Светлана Головина В австралийском городе Наура произошло нашествие какаду. © Видео: justsheff33, TikTok © Фото: TikTok, justsheff33 Читайте нас на: Австралийский город Наура атаковала огромная стая белых какаду, известных как корелла. Видео инцидента опубликовано очевидцем в Сети. На кадрах видно, как огромное количество попугаев заполонило крыши домов и проезды. Своими мощными клювами они ковыряют кровлю, выдергивают траву и перекусывают провода. Поскольку какаду входят в реестр охраняемых птиц Австралии, бороться с ними практически невозможно. Отмечается, что кореллы являются родными для данного региона страны.



По предварительным данным, ущерб от нашествия пернатых оценивается в десятки тысяч долларов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика