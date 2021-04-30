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Тысячи попугаев атаковали пригород Сиднея: видео

Светлана Головина
12:08 30.04.2021
В австралийском городе Наура произошло нашествие какаду.
© Видео: justsheff33, TikTok © Фото: TikTok, justsheff33
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Австралийский город Наура атаковала огромная стая белых какаду, известных как корелла. Видео инцидента опубликовано очевидцем в Сети.

На кадрах видно, как огромное количество попугаев заполонило крыши домов и проезды. Своими мощными клювами они ковыряют кровлю, выдергивают траву и перекусывают провода.

Поскольку какаду входят в реестр охраняемых птиц Австралии, бороться с ними практически невозможно. Отмечается, что кореллы являются родными для данного региона страны.

По предварительным данным, ущерб от нашествия пернатых оценивается в десятки тысяч долларов.

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