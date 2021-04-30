В Петербурге гиды «не поделили крышу» и устроили стрельбу: видео

В Санкт-Петербурге два гида устроили стрельбу за право первым провести нелегальную экскурсию по крышам. Видео инцидента появилось в распоряжении «Звезды».

В процессе конфликта один из участников выстрелил из газового пистолета в лицо конкуренту. Пострадавший был доставлен в больницу, после чего сообщил об инциденте в полицию.

На данный момент правоохранители задержали стрелявшего. В связи с произошедшим полиция Центрального района организовала проверку по факту организации нелегальных экскурсий, передает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.