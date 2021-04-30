Министр обороны Сергей Шойгу призвал расширить доступность военного образования - это должно помочь улучшить качество образования и привлекательность конкретных вузов в целом. Он сделал это на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия Минобороны и гражданской высшей школы в парке «Патриот».

«Важно продолжить контакты Министерства обороны и высшей школы по расширению доступности военного обучения для студенческой молодежи. Тем более что в вопросах сотрудничества у нас имеются существенные наработки и взаимная заинтересованность. Военное обучение повышает привлекательность вуза для абитуриентов. А для студентов является еще одним стимулом улучшить качество своего образования», - сказал Шойгу.

Министр напомнил, что молодежь активно и искренне участвует в патриотических акциях, волонтерском и юнармейском движении. А студенты, обучающиеся в военных учебных центрах участвуют в проектах, военно-технических форумах, армейских играх и олимпиадах, а это помогает приобретать новые знания, умения и навыки.

«Закономерно, что после этого молодые люди стремятся повысить планку в основной учёбе», - подчеркнул министр.

Шойгу добавил, что налажено тесное взаимодействие с довузовскими образовательными учреждениями, организована поддержка юнармейского движения и сети учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард».

Он отметил и тот факт, что, получив подготовку по военно-учетной специальности без прохождения срочной службы в рядах Вооруженных сил, студенты могут начать трудиться по специальности сразу после вуза. Это, в свою очередь, снижает отток молодежи из регионов, помогает профессионально реализоваться и решить кадровые задачи на предприятиях как оборонной промышленности, так и другой части реального сектора экономики.