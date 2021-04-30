Шойгу: более 60 тысяч российских студентов получают параллельное военное образование

Военные специальности без отрыва от учебы осваивают свыше 60 тысяч российских студентов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства страны, сейчас россияне сами решают, пойти ли в армию по призыву, стать контрактником или продолжать учиться в высшем учебном заведении, а параллельно осваивать военную специальность.

«В настоящее время такое обучение проходят более 60-ти тысяч студентов из 104 вузов страны», - сказал он на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной взаимодействию военного ведомства и гражданской высшей школы в подмосковном парке «Патриот».

Министр добавил, что с 2013 года создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах Минобороны. Кроме традиционного обучения офицеров запаса готовят сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Шойгу отметил, что в марте российский президент Владимир Путин поручил совершенствовать систему военной подготовки студентов.

Министр призвал расширить доступность военного образования. По мнению Шойгу, это поможет улучшить качество образования и привлекательность конкретных вузов в целом.