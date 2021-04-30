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Шойгу: более 60 тысяч российских студентов получают параллельное военное образование

Андрей Аркадьев
11:53 30.04.2021
Министр напомнил, что с 2013 года в образовательных организациях создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны.
Шойгу: более 60 тысяч российских студентов получают параллельное военное образование
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные специальности без отрыва от учебы осваивают свыше 60 тысяч российских студентов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По словам главы военного ведомства страны, сейчас россияне сами решают, пойти ли в армию по призыву, стать контрактником или продолжать учиться в высшем учебном заведении, а параллельно осваивать военную специальность.

«В настоящее время такое обучение проходят более 60-ти тысяч студентов из 104 вузов страны», - сказал он на Всероссийской научно-практической конференции, посвященной взаимодействию военного ведомства и гражданской высшей школы в подмосковном парке «Патриот».

Министр добавил, что с 2013 года создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах Минобороны. Кроме традиционного обучения офицеров запаса готовят сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

Шойгу отметил, что в марте российский президент Владимир Путин поручил совершенствовать систему военной подготовки студентов.

Министр призвал расширить доступность военного образования. По мнению Шойгу, это поможет улучшить качество образования и привлекательность конкретных вузов в целом.

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