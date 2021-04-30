СМИ: в России могут ввести минимальную розничную цену на весь алкоголь

Минфин будет рассматривать вопрос об установлении минимальных розничных цен на все алкогольные напитки. С такой рекомендацией к ведомству обратились в Совете Федерации.

МЦР на данный момент установлена на напитки с содержанием спирта свыше 28%, а также на игристые вина. Введение минимальной планки на менее крепкий алкоголь возможно только после корректировки договора о ЕАЭС, передает IZ.RU.

Ранее врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, какой алкогольный напиток наименее вредный. По мнению специалиста, таким напитком является вино. По мнению эксперта, вино содержит мало калорий.