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В Польше обнаружена единственная в мире беременная египетская мумия

Светлана Головина
11:03 30.04.2021
Ученые нашли единственную известную древнеегипетскую мумию, забальзамированную с эмбрионом.
В Польше обнаружена единственная в мире беременная египетская мумия
© Фото: Polish Academy of Sciences
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Польские ученые обнаружили первую в мире древнеегипетскую мумию беременной женщины, хранящуюся в Национальном музее в Варшаве. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.

По словам специалистов, мумия была найдена в 1800-х годах в царских гробницах в Фивах и датируется I веком до нашей эры. Тело обернуто высококачественной тканью и внутри большое количество амулетов.

© Polish Academy of Sciences

Сканирование мумии проводилось при помощи новейшего томографа, который позволяет за счет различных фильтров рассмотреть изнутри все детали. На полученных снимках египтологам удалось разглядеть весь плод, который  располагался в нижней части малого таза и частично в нижней части большого.

«При более внимательном рассмотрении выяснилось, что женщина умерла в возрасте от 20 до 30 лет вместе с плодом в возрасте от 26 до 30 недель беременности. Эта находка - единственный известный случай забальзамирования беременной женщины», - уточняют авторы исследования. 

Пока специалисты не могут объяснить, почему плод при мумификации не был извлечен. В числе вероятных причин они рассматривают, что бальзамировщики не имели возможности этого сделать, а также что они пытались замаскировать беременность.  

В ближайшее время ученые планируют узнать при помощи томографа тайну смерти женщины. Также они надеются, что уникальная находка позволит продвинуться в изучении беременности в древние времена, которые можно сравнить с текущими случаями.

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