В Польше обнаружена единственная в мире беременная египетская мумия
Ученые нашли единственную известную древнеегипетскую мумию, забальзамированную с эмбрионом.
© Фото: Polish Academy of Sciences
Польские ученые обнаружили первую в мире древнеегипетскую мумию беременной женщины, хранящуюся в Национальном музее в Варшаве. Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science.
По словам специалистов, мумия была найдена в 1800-х годах в царских гробницах в Фивах и датируется I веком до нашей эры. Тело обернуто высококачественной тканью и внутри большое количество амулетов.
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