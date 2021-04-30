Отзвуки брусчатки: как прошла первая ночная репетиция Парада Победы
Численность пешей колонны превысила 12 тысяч человек. В состав механизированной колонны вошли более 190 образцов военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Улицы столицы на несколько часов заполнили десятки боевых машин - бронеавтомобили, танки, самоходные гаубицы и ракетные комплексы. По набережной со стороны Васильевского спуска тянулись пешие парадные расчеты.
Сам марш вдоль трибун занимает всего полторы минуты, но, чтобы сделать это безупречно, необходимо было тренироваться три раза в неделю. Если для зрителей парад длится один час, то для его участников это долгие месяцы упорных тренировок.
В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 9 Мая пройдут праздничные мероприятия и военные парады. В Параде Победы в Москве задействуют более 12 тысяч человек и свыше 190 единиц вооружения.