Отзвуки брусчатки: как прошла первая ночная репетиция Парада Победы

Улицы столицы на несколько часов заполнили десятки боевых машин - бронеавтомобили, танки, самоходные гаубицы и ракетные комплексы. По набережной со стороны Васильевского спуска тянулись пешие парадные расчеты.

Сам марш вдоль трибун занимает всего полторы минуты, но, чтобы сделать это безупречно, необходимо было тренироваться три раза в неделю. Если для зрителей парад длится один час, то для его участников это долгие месяцы упорных тренировок.

В этом году Россия отмечает 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. По всей стране 9 Мая пройдут праздничные мероприятия и военные парады. В Параде Победы в Москве задействуют более 12 тысяч человек и свыше 190 единиц вооружения.