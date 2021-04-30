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Все небо в вертолетах: опубликованы кадры тренировки к воздушному Параду Победы в Петербурге

Тимур Шерзад
11:04 30.04.2021
Первым шел транспортный Ми-26 - самый тяжелый серийный вертолет в мире. За ним следовали звенья многоцелевых Ми-8 и ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Экипажи авиации ЗВО провели тренировку воздушной части Парада Победы над Дворцовой площадью города Санкт-Петербурга.

Над ней в едином строю пролетели три десятка вертолетов и самолетов военной авиации. Основной упор делался на выдерживание равнения, соблюдение заданных интервалов, скорости и дистанции между отдельно взятыми машинами. 

Авиация взлетала с аэродромов Петрозаводска и Хотилово, Пушкина и Левашово.

Первым шел транспортный Ми-26 - самый тяжелый серийный вертолет в мире. За ним следовали звенья многоцелевых Ми-8 и ударных Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор».

За вертолетами шла транспортная авиация - самолеты Ан-26, Ан-12 и Ту-134. Завершили воздушный парад реактивные машины - сверхманевренные истребители Су-35С, истребители-бомбардировщики Су-34 и перехватчики МиГ-31. 

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